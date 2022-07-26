Тарханов: «Спартак» стал думать и играть по-другому

Известный российский тренероценил игрув матче второго тура РПЛ против «Краснодара» (4:0).

«Я еще до этого матча говорил о том, что "Спартак" по игрокам намного сильнее "Краснодара". Я думаю, что этот фактор во многом сыграл свою роль в этом матче. Уровень футболистов, конечно же, выше у "Спартака".

Они воодушевленно играли, если забили четыре мяча. А так, в каждой игре, конечно же, надо выходить и играть на полную мощь. Спартаковцы сейчас стали и думать по-другому, и играть по-другому. Они стали больше комбинировать.

За что способен бороться "Спартак" в нынешнем сезоне? Надо посмотреть, как он проявит себя в ближайших матчах», — приводит слова Тарханова Rusfootball.info.

В третьем туре РПЛ «Спартак» сыграет на своем поле с «Оренбургом». Матч пройдет 31 июля, начало — в 17:30 мск.