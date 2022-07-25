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    Орлов: Видно, что Абаскаль — тренер. Дайте ему хотя бы 100 дней, не мешайте

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    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре «Спартака» под руководством 33-летнего испанца Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    Во втором туре РПЛ «Спартак» выиграл у «Краснодара» со счетом 4:1.

    «Виден прогресс. От тренера идет правильная энергетика. Так, кстати, было и при Тедеско, когда москвичи заняли второе место. Игроки заряжены, по-хорошему агрессивны. Есть движение, довольно высокий темп, мысль.

    Абаскаль правильно расставил игроков, понял, что Мозеса не нужно использовать крайним защитником. Он гораздо полезнее в средней линии. Это же лидер, вожак. Мозес, как Клаудиньо и Малком, все время ищет игру, способен вести за собой. Техничный парень, выделяется.

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    • И Промес начал оживать, поработал над собой. Понял, что пора давать результат.

    Видно, что Абаскаль — тренер. Повторю чью-то мысль. Дайте ему хотя бы 100 дней! Не мешайте ему. Игроки его поняли. Сейчас "Спартак" выглядит иначе. Прослеживается поступательное движение вверх», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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