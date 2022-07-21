«Монако» взял в аренду вратаря «Серкль Брюгге»

Голкиперперешел из бельгийского «Серкль Брюгге» в «Монако».

Монегаски арендовали 26-летнего стража ворот на один год, сообщает пресс-служба французского клуба.

«Думаю, сейчас в команде есть три хороших вратаря с отличной головой, и это очень хорошее преимущество для клуба. Я начал тренироваться на неделю раньше них, но мы учимся работать вместе по ходу дела», — сказал Дидиллон.

Действующий контракт голкипера с «Серкль Брюгге» рассчитан до 2024 года. В прошлом сезоне он сыграл в 29 матчах чемпионата Бельгии и пропустил 36 голов.