ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юго ЭкитикеВундеркинд из «Реймса». Чем Юго Экитике привлек ПСЖ
  • 11:31
    • «Ювентус» сообщил о переходе защитника «Торино»
  • 10:14
    • «Арсенал» и «Ман Сити» согласовали трансфер Зинченко
  • 07:00
    • «Барселона» разгромила «Интер Майами» в товарищеском матче
    Все новости спорта

    Саншеш перейдет в «Милан», если «ПСЖ» не сделает улучшенное предложение в ближайшие 48 часов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Лилль ПСЖ Милан Серия A Футбол Италии Трансферы
    Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш в ближайшее время может стать игроком «Милана».

    Ренату Саншеш
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ренату Саншеш

    По информации L’Équipe, португальский футболист примет предложение «Милана» в том случае, если в ближайшие 48 часов «Лиллю» так и не удастся согласовать условия сделки с «Пари Сен-Жермен».

    «ПСЖ» ранее предлагал за Саншеша 12 миллионов евро, но получил отказ. Руководство «Лилля» считает эту сумму недостаточной, несмотря на то, что следующим летом игрок может стать свободным агентом.

  • Трансферный дайджест. 12-18 июля
  • Продаст ли наконец-то «Севилья» Кунде, удержит ли «Зенит» Вендела, Депай оказался не нужен «Барселоне» и другие трансферные слухи недели
  • 18/07/2022

    • В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах.

    Напомним, сообщалось, что «Милан» подпишет защитника «Тоттенхэма» Джафета Танганга.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Встреча завершится миром?
  • «Марибор» — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.99
    •
  • Киевское «Динамо» продлит беспроигрышную серию?
  • «Динамо» Киев — «Фенербахче». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?
  • «Ференцварош» — «Слован». Прогноз и ставки
  • 2.54
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 20 июля
  • Сегодня в 21:15
    •  2.99
  • Прогноз на матч Марибор — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.68
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Ференцварош — Слован
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Англия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ружомберок — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Кайрат — Кишварда
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Лейпциг — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •  1.87
  • Прогноз на матч Германия — Австрия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры