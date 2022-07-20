Саншеш перейдет в «Милан», если «ПСЖ» не сделает улучшенное предложение в ближайшие 48 часов

Полузащитник «Лилля»в ближайшее время может стать игроком

По информации L’Équipe, португальский футболист примет предложение «Милана» в том случае, если в ближайшие 48 часов «Лиллю» так и не удастся согласовать условия сделки с «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» ранее предлагал за Саншеша 12 миллионов евро, но получил отказ. Руководство «Лилля» считает эту сумму недостаточной, несмотря на то, что следующим летом игрок может стать свободным агентом.

В прошедшем сезоне Саншеш забил два мяча и отдал пять результативных передач в 32 матчах за «Лилль» во всех турнирах.

Напомним, сообщалось, что «Милан» подпишет защитника «Тоттенхэма» Джафета Танганга.