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    Лапорта: На этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что клуб подпишет новый контракт с нападающим Усманом Дембеле и игроком «Лидса» Рафиньей.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Лапорта заявил, что в ближайшее время клуб представит новичка команды форварда Рафинью. Сегодня, 13 июля, клуб объявил о принципиальной договоренности по трансферу.

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    • «Да, на этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле и провести презентацию с их участием», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

    Ранее так же сообщалось, что 25-летний Дембеле успешно прошел медицинский осмотр и подпишет контракт с «Барселоной» на два года.

    Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. 1 июля у футболиста истек срок действия контракта с испанским клубом, игрок стал свободным агентом.

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