Лапорта: На этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
Лапорта заявил, что в ближайшее время клуб представит новичка команды форварда Рафинью. Сегодня, 13 июля, клуб объявил о принципиальной договоренности по трансферу.
«Да, на этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле и провести презентацию с их участием», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».
Ранее так же сообщалось, что 25-летний Дембеле успешно прошел медицинский осмотр и подпишет контракт с «Барселоной» на два года.
Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. 1 июля у футболиста истек срок действия контракта с испанским клубом, игрок стал свободным агентом.