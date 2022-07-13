Лапорта: На этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле

Президент «Барселоны»подтвердил, что клуб подпишет новый контракт с нападающими игроком «Лидса»

Лапорта заявил, что в ближайшее время клуб представит новичка команды форварда Рафинью. Сегодня, 13 июля, клуб объявил о принципиальной договоренности по трансферу.

«Да, на этой неделе мы собираемся подписать контракты с Рафиньей и Дембеле и провести презентацию с их участием», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо у себя в «твиттере».

Ранее так же сообщалось, что 25-летний Дембеле успешно прошел медицинский осмотр и подпишет контракт с «Барселоной» на два года.

Дембеле перешел в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» в августе 2017 года. 1 июля у футболиста истек срок действия контракта с испанским клубом, игрок стал свободным агентом.