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    Миранчук может перейти в «Рому»

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    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме».

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    По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы обсуждают сделку с участием нескольких футболистов.

    «Рома» и «Аталанта» ведут переговоры по Миранчуку, Марио Пашаличу и Карлосу Пересу.

    При этом отмечается, что клуб из Бергамо склоняется к тому, чтобы не продавать Пашалича.

    Ранее в итальянских СМИ появились сообщения о возможном переходе Миранчука в «Милан», но в клубе вскоре заявили, что не интересуются российским футболистом.

    В сезоне-2021/22 Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.

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