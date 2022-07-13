Миранчук может перейти в «Рому»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Роме».

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы обсуждают сделку с участием нескольких футболистов.

«Рома» и «Аталанта» ведут переговоры по Миранчуку, Марио Пашаличу и Карлосу Пересу.

При этом отмечается, что клуб из Бергамо склоняется к тому, чтобы не продавать Пашалича.

Ранее в итальянских СМИ появились сообщения о возможном переходе Миранчука в «Милан», но в клубе вскоре заявили, что не интересуются российским футболистом.

В сезоне-2021/22 Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.