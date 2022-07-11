В «Милане» опровергли интерес к Миранчуку

Спортивный директорзаявил, что клуб не заинтересован в приобретении или аренде российского полузащитника

Ранее портал Calciomercatoweb сообщал, что «Милан» рассматривает возможность обменять хавбека Томмазо Побега на Миранчука.

«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь.

Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать. В зимнее трансферное окно мы тоже не хотели ни приобретать, ни арендовывать Миранчука», — цитирует Массару «Чемпионат».

В сезоне-2021/22 Миранчук провел за «Аталанту» 25 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом из Бергамо рассчитан до 30 июня 2024 года.