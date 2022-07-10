СМИ: Сперцян отказался переходить в «Брюгге» и «Динамо Загреб»

Полузащитникотказался переходить в бельгийскийи хорватское, сообщает армянский портал VNews.

По данным источника, хавбек хочет провести еще один сезон в «Краснодаре» и затем перебраться в европейский клуб.

Также на Сперцяна претендовало московское «Динамо», но этот трансфер заблокировал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.

В прошлом сезоне 22-летний полузащитник провел за «быков» 27 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 6 миллионов евро.

На счету Сперцяна 12 игр и 2 гола за сборную Армении.