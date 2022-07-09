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    Кассьера — о Суперкубке: Первый трофей в «Зените» — все классно

    Футбол Зенит Спартак Суперкубок России Футбол России
    Форвард «Зенита» Матео Кассьерра высказался о победе над «Спартаком» (4:0) в матче за Суперкубок России.

    Матео Кассьерра
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    Матео Кассьерра

    Новичок сине-бео-голубых появился на поле в концовке встречи и стал автором четвертого гола.

    «Очень рад и счастлив, потому что совсем недавно присоединился к команде. В таком матче удалось выйти на поле, забить и помочь команде одержать победу. Первый трофей в "Зените" — все классно. Главное, что команда победила. Я очень рад.

    Главным было, конечно, поддержать команду и насладиться временем, предоставленным мне. Понятно, что счет крупный и почти все решено, но я нападающий, моя задача забивать голы. Я рад, что мне это удалось в отведенное время.

    Этот титул, в первую очередь, для болельщиков "Зенита". Я знаю, как много людей поддерживают клуб. Жаль, что не все желающие смогли попасть, но это будет, наверное, в первую очередь, для них. Поздравляем их с победой!» — сказал Кассьерра пресс-службе «сине-бело-голубых».

    «Зенит» выиграл Суперкубок Росси в третий раз подряд и в седьмой раз в своей истории.

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