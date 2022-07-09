Аршавин: «Зенит» будет доминировать в матче со «Спартаком»

Нападающий «Зенита»поделился ожиданиями от матча между питерской командой ив Суперкубке России.

«Сложно что-то говорить о "Спартаке", потому что я не видел ни одной игры команды.

Думаю, "Зенит" все равно будет доминировать, они выйдут плюс-минус в том же составе, в котором доигрывали прошлый чемпионат.

Если "Зенит" не проиграет сам себе, то возьмет Суперкубок.

Вряд ли мы увидим открытый футбол. Думаю, что "Спартак" после 1:7 будет бояться, чтобы опять не получить здесь кошелку.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Зенит" — "Спартак"

Конечно, они не будут играть от обороны, но все равно будут держать в голове, что нельзя нарываться на быстрые атаки "Зенита". Итоговый счет? 3:1 в пользу Зенита», — сказал Аршавин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге, начало — в 19:00 мск.