Швейцарский суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции

Швейцарский суд оправдал бывшего главу ФИФАи экс-главу УЕФАпо делу о подделке ценных бумаг, злоупотреблении доверием, недобросовестном управлении и мошенничестве.

В швейцарском суде города Беллинцона Блаттеру и Платини были вынесены оправдательные приговоры, сообщает Reuters.

Ранее генеральная прокуратура Швейцарии обвинила Блаттера и Платини в том, что в 2011 году они организовали незаконную выплату 2 миллионов швейцарских франков (около 2,08 млн долларов).

Блаттер и Платини, которым в ноябре были предъявлены обвинения, ранее отрицали какие-либо правонарушения.

Согласно действующему законодательству Швейцарии, 86-летнему Блаттеру и 66-летнему Платини грозил крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

После начала расследования Блаттер и Платини были вынуждены покинуть свои должности.