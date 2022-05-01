Флорентино Перес намекнул на переход Мбаппе в «Реал»

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
«Я не думал об этом, но раз уже вы затронули эту тему, то, да, это может оказаться правдой.
Будет видно, когда начнем планировать состав на следующий сезон»,- приводит слова Переса Marca.
Действующий контракт с Мбаппе рассчитан до лета этого года. Ранее сообщалось, что 23-летний француз еще в начале года решил продолжить карьеру в «Реале», но потом существенно изменил свои финансовые требования.
Также была информация, что «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за подписание нового контракта.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.