Флорентино Перес намекнул на переход Мбаппе в «Реал»

Президент мадридского «Реала»высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен»

«Я не думал об этом, но раз уже вы затронули эту тему, то, да, это может оказаться правдой.

Будет видно, когда начнем планировать состав на следующий сезон»,- приводит слова Переса Marca.

Действующий контракт с Мбаппе рассчитан до лета этого года. Ранее сообщалось, что 23-летний француз еще в начале года решил продолжить карьеру в «Реале», но потом существенно изменил свои финансовые требования.

Также была информация, что «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за подписание нового контракта.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.