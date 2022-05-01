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    Флорентино Перес намекнул на переход Мбаппе в «Реал»

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    Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказался о возможном переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я не думал об этом, но раз уже вы затронули эту тему, то, да, это может оказаться правдой.

    Будет видно, когда начнем планировать состав на следующий сезон»,- приводит слова Переса Marca.

    Действующий контракт с Мбаппе рассчитан до лета этого года. Ранее сообщалось, что 23-летний француз еще в начале года решил продолжить карьеру в «Реале», но потом существенно изменил свои финансовые требования.

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    • Также была информация, что «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за подписание нового контракта.

    Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.

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