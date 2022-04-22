Мбаппе потребовал от «Реала» дополнительно 100 млн евро, но получил отказ

Нападающий «Пари Сен-Жермен», скорее всего, не перейдет в мадридскийв этом году.

Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше, чем было согласовано по контракту изначально, сообщает известный журналист Гильем Балаге.

Мадридский клуб отказался принимать новые условия 23-летнего футболиста.

Отмечается, что Мбаппе, скорее всего, останется в «ПСЖ», который готов удовлетворить его финансовые запросы.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за подписание нового контракта.

Также была информация о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.