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    Мбаппе потребовал от «Реала» дополнительно 100 млн евро, но получил отказ

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, скорее всего, не перейдет в мадридский «Реал» в этом году.

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    Мбаппе запросил у «Реала» на 100 миллионов евро больше, чем было согласовано по контракту изначально, сообщает известный журналист Гильем Балаге.

    Мадридский клуб отказался принимать новые условия 23-летнего футболиста.

    Отмечается, что Мбаппе, скорее всего, останется в «ПСЖ», который готов удовлетворить его финансовые запросы.

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    • Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за подписание нового контракта.

    Также была информация о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон убеждает Мбаппе продлить контракт с «ПСЖ». В переговорном процессе также участвует бывший глава государства Николя Саркози.

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