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    «Унион» потерял очки в матче с аутсайдером Бундеслиги

    «Унион» — «Гройтер Фюрт»: счет матча 1:1, обзор голов

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    Берлинский «Унион» на своем поле сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1) в матче 32-го тура чемпионата Германии.

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    Счет на 33-й минуте открыли гости — отличился шведский форвард Бранимир Хргота. Хозяева ответили точным ударом Свена Михеля на 72-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Унион — Гройтер Фюрт 1:1
    Голы: 0:1 Бранимир Хргота (33'), 1:1 Свен Михель (72') Унион: Фредерик Реннов, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Доминик Хайнц, Кристофер Триммель, Генки Харагути, Рани Хедира, Гриша Прёмель, Нико Гисельман, Шеральдо Бекер, Тайво Авонийи Гройтер Фюрт: Бранимир Хргота, Джессик Нганкам, Джейми Левелинг, Йетро Виллемс, Timothy Tillmann, Тобиас Рашль, Симон Аста, Жан-Лука Иттер, Ник Виргевер, Себастьян Грисбек, Андреас Линде Предупреждения: Йетро Виллемс (31'), Юлиан Рюэрсон (53'), Робин Кнохе (77'), Бранимир Хргота (90 + 2')

    «Унион» с 51 баллом в активе занимает 6-е место в турнирной таблице. «Гройтер Фюрт» с 18 набранными очками занимает последнюю строчку в Бундеслиге.

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