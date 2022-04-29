«Унион» — «Гройтер Фюрт»: счет матча 1:1, обзор голов

Счет на 33-й минуте открыли гости — отличился шведский форвард Бранимир Хргота. Хозяева ответили точным ударом Свена Михеля на 72-й минуте.
Футбол. Германия. Бундеслига
Унион — Гройтер Фюрт 1:1
Голы: 0:1 Бранимир Хргота (33'), 1:1 Свен Михель (72') Унион: Фредерик Реннов, Пауль Еккель, Робин Кнохе, Доминик Хайнц, Кристофер Триммель, Генки Харагути, Рани Хедира, Гриша Прёмель, Нико Гисельман, Шеральдо Бекер, Тайво Авонийи Гройтер Фюрт: Бранимир Хргота, Джессик Нганкам, Джейми Левелинг, Йетро Виллемс, Timothy Tillmann, Тобиас Рашль, Симон Аста, Жан-Лука Иттер, Ник Виргевер, Себастьян Грисбек, Андреас Линде Предупреждения: Йетро Виллемс (31'), Юлиан Рюэрсон (53'), Робин Кнохе (77'), Бранимир Хргота (90 + 2')
«Унион» с 51 баллом в активе занимает 6-е место в турнирной таблице. «Гройтер Фюрт» с 18 набранными очками занимает последнюю строчку в Бундеслиге.