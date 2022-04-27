Тренер «Фейенорда»: «Марсель» — это соперник уровня Лиги чемпионов

Главный тренервысказал мнение о сопернике по 1/2 финала Лиги конференций — французском

«Это соперник уровня Лиги чемпионов. Команда, которая обязательно накажет, если предоставить ей свободное время и пространство.

Хорхе Сампаоли заслуживает признания за то, как изменил стиль "Олимпика", который может играть по самым разным системам.

Удивительно, сколько их у марсельцев. Чтобы добиться успеха против них, нам надо провести лучший матч сезона», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Первый полуфинальный матч пройдет 28 февраля в Голландии. С прогнозами на встречу можно ознакомиться здесь и тут.