Моуринью: Преимущество «Лестера» заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в чемпионате

Главный тренерподелился ожиданиями от противостояния св полуфинале Лиги конференций.

«Преимущество "Лестера" заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в чемпионате, в отличие от нас, если мы хотим выйти в Лигу Европы.

Поскольку мы все еще можем занять с 5-го по 8-е место в Серии А. Это непростой момент, но мы полны мотивации.

Я много раз доходил до полуфинальной стадии еврокубков, и сейчас могу сказать, что, независимо от имен и потенциалов команд, шансы всегда 50 на 50», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Первый матч между командами состоится 28 апреля, в Англии и начнется в 22:00 мск. С прогнозами можно ознакомиться здесь и тут.