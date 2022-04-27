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    Моуринью: Преимущество «Лестера» заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в чемпионате

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    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от противостояния с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Преимущество "Лестера" заключается в том, что им не нужно беспокоиться о своей позиции в чемпионате, в отличие от нас, если мы хотим выйти в Лигу Европы.

    Поскольку мы все еще можем занять с 5-го по 8-е место в Серии А. Это непростой момент, но мы полны мотивации.

    Я много раз доходил до полуфинальной стадии еврокубков, и сейчас могу сказать, что, независимо от имен и потенциалов команд, шансы всегда 50 на 50», — приводит слова Моуринью Football Italia.

    Первый матч между командами состоится 28 апреля, в Англии и начнется в 22:00 мск. С прогнозами можно ознакомиться здесь и тут.

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