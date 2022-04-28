«Лестер» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 1/2 финала Лиги конференций. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лестер»

«Лестер» нынешний сезон в АПЛ попросту провалил. «Лисы» только десятые, и уже вряд ли попадут в еврокубки.

В минувшем туре своего чемпионата «Лестер» вновь удручил. Дома команда не сумела одолеть «Астон Виллу» (0:0).

Коэффициенты матча Лестер — Рома 1 2.30 X 3.35 2 3.15 Ставка

Кадровые проблемы у англичан есть, но они не критичные. Уилфреда Ндиди и Бубакари Сумаре едва ли можно назвать стержневыми игроками «Лестера».

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Ныне команде крайне сложно даются голы. Патсон Дака забил только 4 мяча в чемпионате и 6 в еврокубках.

«Рома»

«Рома» в своем чемпионате выступает на своем уровне. Нынешнее 5 место команды Жозе Моуриньо едва ли может считаться достижением из ряда вон.

В минувшем туре своего чемпионата римляне уступили «Интеру» (3:1). А вот в полуфинал Лиги конференций «волки» буквально ворвались, разгромив в ответной встрече «Буде-Глимт» (4:0).

Отличный сезон проводит Тэмми Абрахам. Лидер атак римлян в Серии А наколотил уже 15 мячей, присовокупив к ним 8 в Лиге конференций.

Вот только без травм у команды не обходится. Поединок в Англии пропустит хавбек Брайан Кристанте.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.33, на ничью за 3.44, а на «Рому» — за 3.36.

В последнее время игра «лис» явно далека от идеальной.

Команда Моуриньо по составу выглядит сильнее соперника .

Атака во главе с Абрахамом обеспечит гостям победу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ромы» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.80. Для остальных — более умеренный прогноз.