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    «Волки» загонят «лис»

    «Лестер» — «Рома». Дерзкая ставка за 6.80 на матч Лиги конференций 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Рома»
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    Тэмми Абрахам
    «Лестер» сыграет на своем поле с «Ромой» в рамках 1/2 финала Лиги конференций. Матч пройдет 28 апреля, начало — в 22:00 мск. «Лестер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 28 Апреля 2022 года
    Лестер
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    «Лестер»

    «Лестер» нынешний сезон в АПЛ попросту провалил. «Лисы» только десятые, и уже вряд ли попадут в еврокубки.

    В минувшем туре своего чемпионата «Лестер» вновь удручил. Дома команда не сумела одолеть «Астон Виллу» (0:0).

    Коэффициенты матча Лестер — Рома

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
    •

    Кадровые проблемы у англичан есть, но они не критичные. Уилфреда Ндиди и Бубакари Сумаре едва ли можно назвать стержневыми игроками «Лестера».

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    Ныне команде крайне сложно даются голы. Патсон Дака забил только 4 мяча в чемпионате и 6 в еврокубках.

    «Рома»

    «Рома» в своем чемпионате выступает на своем уровне. Нынешнее 5 место команды Жозе Моуриньо едва ли может считаться достижением из ряда вон.

    В минувшем туре своего чемпионата римляне уступили «Интеру» (3:1). А вот в полуфинал Лиги конференций «волки» буквально ворвались, разгромив в ответной встрече «Буде-Глимт» (4:0).

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  • Сегодня

    • Отличный сезон проводит Тэмми Абрахам. Лидер атак римлян в Серии А наколотил уже 15 мячей, присовокупив к ним 8 в Лиге конференций.

    Вот только без травм у команды не обходится. Поединок в Англии пропустит хавбек Брайан Кристанте.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.33, на ничью за 3.44, а на «Рому» — за 3.36.

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    В последнее время игра «лис» явно далека от идеальной.

    Команда Моуриньо по составу выглядит сильнее соперника.

    Атака во главе с Абрахамом обеспечит гостям победу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ромы» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.80. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Лестер» — «Рома»: прогноз, ставка (6.80), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» загонят «лис»
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