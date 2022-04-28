«Лестер»
«Лестер» нынешний сезон в АПЛ попросту провалил. «Лисы» только десятые, и уже вряд ли попадут в еврокубки.
В минувшем туре своего чемпионата «Лестер» вновь удручил. Дома команда не сумела одолеть «Астон Виллу» (0:0).
Коэффициенты матча Лестер — Рома
Кадровые проблемы у англичан есть, но они не критичные. Уилфреда Ндиди и Бубакари Сумаре едва ли можно назвать стержневыми игроками «Лестера».
Все прогнозы на Лигу конференций
Ныне команде крайне сложно даются голы. Патсон Дака забил только 4 мяча в чемпионате и 6 в еврокубках.
«Рома»
«Рома» в своем чемпионате выступает на своем уровне. Нынешнее 5 место команды Жозе Моуриньо едва ли может считаться достижением из ряда вон.
В минувшем туре своего чемпионата римляне уступили «Интеру» (3:1). А вот в полуфинал Лиги конференций «волки» буквально ворвались, разгромив в ответной встрече «Буде-Глимт» (4:0).
Отличный сезон проводит Тэмми Абрахам. Лидер атак римлян в Серии А наколотил уже 15 мячей, присовокупив к ним 8 в Лиге конференций.
Вот только без травм у команды не обходится. Поединок в Англии пропустит хавбек Брайан Кристанте.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Лестер» за 2.33, на ничью за 3.44, а на «Рому» — за 3.36.
В последнее время игра «лис» явно далека от идеальной.
Команда Моуриньо
Атака во главе с Абрахамом обеспечит гостям победу. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Ромы» -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.80. Для остальных — более умеренный прогноз.