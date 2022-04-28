«Лестер»
«Лестер» оказался в Лиге конференций после того как вылетел из Лиги Европы, где на групповой стадии стал третьим, проиграв конкуренцию московскому «Спартаку» и «Наполи».
До данной стадии «лисы» убрали со своего пути уже троих соперников. На первых двух они довольно-таки легко справились с датским «Раннерсом» и французским «Ренном».
Коэффициенты матча Лестер — Рома
А вот на предыдущей стадии англичанам изрядно пришлось повозится с нидерландским «ПСВ Эйндховен». Дома «Лестер» сыграл 0:0, а в гостях смогл выиграть по-волевому 2:1 и прошел дальше.
После победы над ПСВ «Лестер» провел три игры в чемпионате страны и ни разу не победил, проиграв «Ньюкаслу» 1:2, а также расписав мировые с «Эвертоном» 1:1 и «Астон Виллой» 0:0. В АПЛ коллектив уже ни на что не претендует.
«Рома»
«Рома» же свою еврокомпанию сразу же начала в Лиге конференций, где прошла короткую квалификацию и стала первой в своей группе, всего ненамного опередив норвежский «Будё/Глимт».
Стоит отметить, что в основной сетке турнира «волки» теряли очки как раз со скандинавским коллективом, проиграв ему аж 1:6 в гостях и расписав домашнюю мировую 2:2.
В плей-офф итальянский клуб сперва прошел нидерландский «Витесс», а в четвертьфинале взял реванш у «Будё/Глимт», уступив ему в гостях 1:2, но уверенно победив в Риме — 4:0.
Перед этой встречей «Рома» уступила «Интеру» 1:3 в рамках чемпионата Италии, где она идет на пятой строке, но вряд ли сможет подняться в топ-4.
Это будет дебютный очный поединок этих клубов. Ранее между собой они не играли.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 2.34.
На викторию «Ромы» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.46.
Даже несмотря на то, что это будет первый поединок, все же в нем мы ожидаем не один забитый мяч, так как оба клуба исповедуют атакующий футбол. В общем, наша ставка — ТБ 2,5.