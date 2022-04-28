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    Первый матч «лис» и «волков» принесет голы

    «Лестер» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Лига конференций, 28 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Рома»
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    «Лестер»
    В первом поединке 1/2 финала Лиги конференций английский «Лестер» на своем поле сыграет с итальянской «Ромой». Игра пройдет 28 апреля и начнется в 22:00 по мск. «Лестер» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Полуфинал 28 Апреля 2022 года
    Лестер
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    «Лестер»

    «Лестер» оказался в Лиге конференций после того как вылетел из Лиги Европы, где на групповой стадии стал третьим, проиграв конкуренцию московскому «Спартаку» и «Наполи».

    До данной стадии «лисы» убрали со своего пути уже троих соперников. На первых двух они довольно-таки легко справились с датским «Раннерсом» и французским «Ренном».

    Коэффициенты матча Лестер — Рома

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 3.15
  • Ставка
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    А вот на предыдущей стадии англичанам изрядно пришлось повозится с нидерландским «ПСВ Эйндховен». Дома «Лестер» сыграл 0:0, а в гостях смогл выиграть по-волевому 2:1 и прошел дальше.

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    После победы над ПСВ «Лестер» провел три игры в чемпионате страны и ни разу не победил, проиграв «Ньюкаслу» 1:2, а также расписав мировые с «Эвертоном» 1:1 и «Астон Виллой» 0:0. В АПЛ коллектив уже ни на что не претендует.

    «Рома»

    «Рома» же свою еврокомпанию сразу же начала в Лиге конференций, где прошла короткую квалификацию и стала первой в своей группе, всего ненамного опередив норвежский «Будё/Глимт».

    Стоит отметить, что в основной сетке турнира «волки» теряли очки как раз со скандинавским коллективом, проиграв ему аж 1:6 в гостях и расписав домашнюю мировую 2:2.

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    • В плей-офф итальянский клуб сперва прошел нидерландский «Витесс», а в четвертьфинале взял реванш у «Будё/Глимт», уступив ему в гостях 1:2, но уверенно победив в Риме — 4:0.

    Перед этой встречей «Рома» уступила «Интеру» 1:3 в рамках чемпионата Италии, где она идет на пятой строке, но вряд ли сможет подняться в топ-4.

    Это будет дебютный очный поединок этих клубов. Ранее между собой они не играли.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лестера» предлагают — 2.34.

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    На викторию «Ромы» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.46.

    Даже несмотря на то, что это будет первый поединок, все же в нем мы ожидаем не один забитый мяч, так как оба клуба исповедуют атакующий футбол. В общем, наша ставка — ТБ 2,5.

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    «Лестер» — «Рома»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 28.04.2022. Прогнозы на футбол. Первый матч «лис» и «волков» принесет голы
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