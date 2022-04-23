«Аталанта» на выезде обыграла «Венецию», «Торино» выиграл «Специю»

на своём поле сыграла противв рамках 34-го тура Серии А. Матч завершился победой гостей со счётом 1:3.

Счёт в матче был открыт на 44-й минуте Марио Пашаличем, который забил с отскока по центру ворот — 0:1. Уже на 47-й минуте «Аталанта» удвоила преимущество благодаря голу Дувана Сапата — 0:2. И на 63-й минуте забил Луис Муриэль и сделал счёт 0:3.

Футбол. Италия. Серия А Венеция — Аталанта 1:3 Голы: 0:1 Марио Пашалич (44'), 0:2 Дуван Сапата (47'), 0:3 Луис Мурьель (63'), 1:3 Домен Чрнигой (80') Предупреждения: Джорджио Скальвини (48'), Дуван Сапата (57'), Берат Джимсити (71')

Единственный гол за «Венецию» смог забить Домен Чрнигой на 80-й минуте поединка в правый угол ворот — 1:3.

«Аталанта» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А набрав 54 очка, а «Венеция» распологается на 20-м месте с 22 балами в активе.

В параллельном матче тура «Торино» на своём поле обыграл «Специю» со счётом 2:1.

Футбол. Италия. Серия А Торино — Специя 2:1 Голы: 1:0 Саша Лукич (пенальти) (4'), 2:0 Саша Лукич (69'), 2:1 Рею Манай (пенальти) (90 + 7') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Бремер (Коффи Джиджи, 76'), Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 46'), Уилфрид Стефан Синго (Кристиан Ансальди, 85'), Саша Лукич, Самуэле Риччи, Мергим Войвода, Demba Seck (Деннис Прает, 61'), Марко Пьяца (Йосип Брекало, 62'), Антонио Санабрия Специя: Рею Манай, Emmanuel Gyasi, Якуб Кивёр, Виктор Коваленко, Кевин Агудело, Salva Ferrer (Давид Стрелец, 70'), Димитриос Николау, Мартин Эрлич (Жанис Антист, 46'), Петко Христов, Кельвен Амьен-Аду, Иван Проведель, Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Бремер (Коффи Джиджи, 76'), Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 46'), Уилфрид Стефан Синго (Кристиан Ансальди, 85'), Саша Лукич, Самуэле Риччи, Мергим Войвода, Demba Seck (Деннис Прает, 61'), Марко Пьяца (Йосип Брекало, 62'), Антонио Санабрия Предупреждения: Мартин Эрлич (3'), Димитриос Николау (24'), Бремер (62')

«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 43 очка, а «Специя» находится на 15-м месте с 33 баллами.