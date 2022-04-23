ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньоИнтер — Рома. Онлайн
  • 18:44
    • Рублёв вышел в финал турнира в Белграде, там он сыграет с Джоковичем
  • 18:24
    • «Локомотив» в большинстве победил «Нижний Новгород»
  • 18:05
    • «Сочи» и «Ахмат» назвали стартовые составы
  • 17:19
    • Карен Хачанов проиграл Новаку Джоковичу в полуфинале турнира в Белграде
  • 18:54
    • Благодаря покеру Жезуса «Ман Сити» разгромил «Уотфорд»
    Все новости спорта

    «Аталанта» на выезде обыграла «Венецию», «Торино» выиграл «Специю»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Футбол Италии Серия A Аталанта Торино Венеция Специя
    «Венеция» на своём поле сыграла против «Аталанты» в рамках 34-го тура Серии А. Матч завершился победой гостей со счётом 1:3.

    Марио Пашалич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Марио Пашалич

    Счёт в матче был открыт на 44-й минуте Марио Пашаличем, который забил с отскока по центру ворот — 0:1. Уже на 47-й минуте «Аталанта» удвоила преимущество благодаря голу Дувана Сапата — 0:2. И на 63-й минуте забил Луис Муриэль и сделал счёт 0:3.

    Футбол. Италия. Серия А
    Венеция — Аталанта 1:3
    Голы: 0:1 Марио Пашалич (44'), 0:2 Дуван Сапата (47'), 0:3 Луис Мурьель (63'), 1:3 Домен Чрнигой (80') Предупреждения: Джорджио Скальвини (48'), Дуван Сапата (57'), Берат Джимсити (71')

    Единственный гол за «Венецию» смог забить Домен Чрнигой на 80-й минуте поединка в правый угол ворот — 1:3.

    «Аталанта» занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А набрав 54 очка, а «Венеция» распологается на 20-м месте с 22 балами в активе.

    В параллельном матче тура «Торино» на своём поле обыграл «Специю» со счётом 2:1.

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Специя 2:1
    Голы: 1:0 Саша Лукич (пенальти) (4'), 2:0 Саша Лукич (69'), 2:1 Рею Манай (пенальти) (90 + 7') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Бремер (Коффи Джиджи, 76'), Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 46'), Уилфрид Стефан Синго (Кристиан Ансальди, 85'), Саша Лукич, Самуэле Риччи, Мергим Войвода, Demba Seck (Деннис Прает, 61'), Марко Пьяца (Йосип Брекало, 62'), Антонио Санабрия Специя: Рею Манай, Emmanuel Gyasi, Якуб Кивёр, Виктор Коваленко, Кевин Агудело, Salva Ferrer (Давид Стрелец, 70'), Димитриос Николау, Мартин Эрлич (Жанис Антист, 46'), Петко Христов, Кельвен Амьен-Аду, Иван Проведель, Ваня Милинкович-Савич, Давид Зима, Бремер (Коффи Джиджи, 76'), Рикардо Родригес (Алессандро Буонджорно, 46'), Уилфрид Стефан Синго (Кристиан Ансальди, 85'), Саша Лукич, Самуэле Риччи, Мергим Войвода, Demba Seck (Деннис Прает, 61'), Марко Пьяца (Йосип Брекало, 62'), Антонио Санабрия Предупреждения: Мартин Эрлич (3'), Димитриос Николау (24'), Бремер (62')

    «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 43 очка, а «Специя» находится на 15-м месте с 33 баллами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» пойдет на продление победной серии?
  • «Интер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Бавария» обыграет «Дортмунд» и оформит чемпионство?
  • «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • «Ман Сити» сенсационно потеряет очки в игре с «Уотфордом»?
  • «Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.50
  • Экспресс дня 23 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Интер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.41
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Челси — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры