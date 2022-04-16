Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке «Палермо»

Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке итальянского клуба «Палермо».

City Football Group рассматривает «Палермо» как потенциальную инвестиционную возможность, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Крупнейший клуб Сицилии стабильно выступал в Серии А и В до банкротства летом 2019 года, после чего «Палермо» пришлось стартовать в Серии D. Клубу уже удалось подняться на дивизион выше — в Серию С.

City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити». В их собственности также «Труа», «Жирона», «Нью-Йорк Сити» и другие.