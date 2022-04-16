ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо»Золотая гонка продолжается. «Динамо» уверенно вынесло «Ахмат» и догнало «Зенит»
    Все новости спорта

    Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке «Палермо»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Манчестер Сити Футбол Италии Палермо
    Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке итальянского клуба «Палермо».

    Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке «Палермо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владельцы «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке «Палермо»

    City Football Group рассматривает «Палермо» как потенциальную инвестиционную возможность, сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    Крупнейший клуб Сицилии стабильно выступал в Серии А и В до банкротства летом 2019 года, после чего «Палермо» пришлось стартовать в Серии D. Клубу уже удалось подняться на дивизион выше — в Серию С.

    City Football Group владеет 10 футбольными клубами по всему миру, самым известным из которых является «Манчестер Сити». В их собственности также «Труа», «Жирона», «Нью-Йорк Сити» и другие.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» снова будет доминировать в матче с «Ливерпулем»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отправит ли «Спартак» в отставку Слуцкого?
  • «Спартак» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • МЮ одержит победу, но может пропустить
  • «Манчестер Юнайтед» — «Норвич». Прогноз и ставки
  • 2.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $100 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.43
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Уфа — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Зенит — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Севилья — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч ПСЖ — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры