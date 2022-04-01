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    Юран — о победе над «Рубином»: Триллер получился, мы не были фаворитами

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал победу над «Рубином» (3:2) в матче 23-го тура РПЛ.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Триллер получился. Для болельщиков хорошо, что было много голов. У команд было желание, самоотдача.

    В первом тайме была зажатость. В перерыве донес парням правильные слова, сделали поправки, сработали замены.

    Любому тренеру приятно, когда его игроки слушают. Они молодцы, выполняют. Достали из себя максимум.

    Мы не были фаворитами, сложный матч был. И две команды на пределе провели матч, тяжелое поле. Ничья бы не устроили ни нас, ни "Рубин".

    Все таскали пианино. Я пришел в "Химки" и сказал, что не будет кто-то играть, а кто-то таскать. Мы все взяли.

    Доволен командой, персоналом. Каждую игру так надо работать и в конце сезона сыграем на пять», — сказал Юран «Спорт-Экспрессу».

    После 23 туров РПЛ «Химки» набрали 21 очко и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. «Рубин» с 25 баллами остался на 10-й позиции.

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