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    Колосков — о русском языке в ФИФА: Приятный сюрприз! Это достижение для России

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    Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал утверждение русского языка официальным в ФИФА.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Это достижение для России. У меня нет сомнений. Я, честно говоря, не верил в такой исход. Это стало для меня приятным сюрпризом! Много лет там существовало лишь четыре официальных языка: английский, французский, испанский и немецкий.

  • Русский язык стал одним из шести официальных языков ФИФА
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    • Сейчас включили российский, причём при всём давлении, которое оказывается на нас и на другие федерации. ФИФА продемонстрировала объективность. Для этого нужно обладать большим мужеством! От всей души поздравляю Инфантино и его команду с таким решением!» — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

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