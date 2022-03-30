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    Розе останется главным тренером «Боруссии»

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    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Марко Розе продолжит работу с командой в следующем сезоне.

    Марко Розе
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    Марко Розе

    Об этом сообщил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

    «Розе останется в "Боруссии", мы довольны тем, как он работает. Мы очень довольны им.

    Так что в этом вопросе все просто», — приводит слова Ватцке Sky Sport.

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    • Розе возглавил «Боруссию» перед началом текущего сезона. После 27-ми туров «Дортмунд» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на шесть очков.

    Ранее сообщалось, что «Боруссию» может существенно поднять цену на Эрлинга Холанда.

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