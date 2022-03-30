Розе останется главным тренером «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии»продолжит работу с командой в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке.

«Розе останется в "Боруссии", мы довольны тем, как он работает. Мы очень довольны им.

Так что в этом вопросе все просто», — приводит слова Ватцке Sky Sport.

Розе возглавил «Боруссию» перед началом текущего сезона. После 27-ми туров «Дортмунд» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от «Баварии» на шесть очков.

Ранее сообщалось, что «Боруссию» может существенно поднять цену на Эрлинга Холанда.