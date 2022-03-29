Польша — Швеция: прогноз, составы, коэффициенты

Роберт Левандовски Фото: globallookpress.com
Сборная Польши: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Белик, Модер, Горальски, Кэш, Шиманьски, Зелиньски, Левандовски.
Запасные: Грабара, Скорупски, Хелик, Кендзёра, Пухач, Ветеска, Гросицки, Крыховяк, Журовский, Реца, Букса, Пёнтек.
Сборная Швеции: Ольсен, Аугустинсон, Даниэльссон, Линделёф, Крафт, Форсберг, Карлстрём, Олссон, Кулушевски, Исак, Квайсон.
Запасные: Линде, Нордфельдт, Бенгтссон, Хеландер, Старфельт, Сундгрен, Классон, Сванберг, Хргота, Ибрагимович, Эланга, Карлссон.
Команды встретятся на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Стартовый свисток дадут в 21:45 мск.
Прогноз на эту игру можно прочитать здесь.