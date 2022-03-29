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    Польша и Швеция назвали составы на отборочный матч ЧМ-2022

    Польша — Швеция: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы Польши и Швеции на финальный матч отбора ЧМ-2022.

    Роберт Левандовски
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    Роберт Левандовски

    Сборная Польши: Щенсны, Беднарек, Глик, Берешиньски, Белик, Модер, Горальски, Кэш, Шиманьски, Зелиньски, Левандовски.

    Запасные: Грабара, Скорупски, Хелик, Кендзёра, Пухач, Ветеска, Гросицки, Крыховяк, Журовский, Реца, Букса, Пёнтек.

    Сборная Швеции: Ольсен, Аугустинсон, Даниэльссон, Линделёф, Крафт, Форсберг, Карлстрём, Олссон, Кулушевски, Исак, Квайсон.

    Запасные: Линде, Нордфельдт, Бенгтссон, Хеландер, Старфельт, Сундгрен, Классон, Сванберг, Хргота, Ибрагимович, Эланга, Карлссон.

    Команды встретятся на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша). Стартовый свисток дадут в 21:45 мск.

    Прогноз на эту игру можно прочитать здесь.

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