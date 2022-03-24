Слуцкий оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона

Комитет по этике РФС оштрафовал на 250 тысяч рублей и наказал условной дисквалификацией до конца сезона главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за некорректные высказывания в адрес судейской бригады матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Ростов».

«В связи с допущенными главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким нарушениями ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике применить к Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021–2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС», — говорится в заявлении РФС.

«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.

Ранее в «Рубине» сообщили, что не планируют увольнять Слуцкого после серии неудачных результатов.