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    Слуцкий оштрафован на 250 тысяч рублей и условно дисквалифицирован до конца сезона

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    Комитет по этике РФС оштрафовал на 250 тысяч рублей и наказал условной дисквалификацией до конца сезона главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого за некорректные высказывания в адрес судейской бригады матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Ростов».

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «В связи с допущенными главным тренером "Рубина" Леонидом Слуцким нарушениями ст. ст. 101, 15 Регламента РФС по этике применить к Слуцкому санкции в виде штрафа в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей и условной дисквалификации до конца спортивного сезона 2021–2022 годов во всех профессиональных соревнованиях под эгидой РФС», — говорится в заявлении РФС.

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    • «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров.

    Ранее в «Рубине» сообщили, что не планируют увольнять Слуцкого после серии неудачных результатов.

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