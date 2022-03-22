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    «Будет работать вечно». Гендиректор «Рубина» высказался о будущем Слуцкого

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    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов заявил, что в клубе не рассматривают возможность увольнения Леонида Слуцкого с поста главного тренера.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «Рубин» проиграл ЦСКА в 22-м туре чемпионата России со счетом 1:6. Команда Слуцкого потерпела шесть поражений в семи предыдущих турах РПЛ.

    «Осталось ли доверие к Слуцкому? Конечно, безусловно», — сказал Сайманов, слова которого приводит «Матч ТВ».

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    • «Он вообще будет работать вечно», — добавил гендиректор «Рубина», отвечая на вопрос о том, будет ли Слуцкий работать с командой до конца сезона.

    «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России после 22-х матчей.

    В 23-м туре РПЛ «Рубин» сыграет на своем поле с «Химками».

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