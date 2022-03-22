«Будет работать вечно». Гендиректор «Рубина» высказался о будущем Слуцкого

Леонид Слуцкий Фото: globallookpress.com
«Рубин» проиграл ЦСКА в 22-м туре чемпионата России со счетом 1:6. Команда Слуцкого потерпела шесть поражений в семи предыдущих турах РПЛ.
«Осталось ли доверие к Слуцкому? Конечно, безусловно», — сказал Сайманов, слова которого приводит «Матч ТВ».
«Он вообще будет работать вечно», — добавил гендиректор «Рубина», отвечая на вопрос о том, будет ли Слуцкий работать с командой до конца сезона.
«Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России после 22-х матчей.
В 23-м туре РПЛ «Рубин» сыграет на своем поле с «Химками».