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    • «Челси» победил «Мидлсбро» и вышел в полуфинал Кубка Англии
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    Тухель: Мы смирились с ситуацией, касающейся владельца, поскольку не имеем к ней отношения

    Футбол Челси Кубок Англии Футбол Англии Мидлсбро
    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал выход в полуфинал Кубка Англии после победы над «Мидлсбро» (2:0).

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Мы с самого начала были сосредоточены и серьезно отнеслись к делу.

    В решающие моменты мы продемонстрировали свое мастерство и забили два мяча в начале игры, получив комфортное преимущество.

    При этом мы приложили все необходимые усилия, чтобы не допустить у своих ворот опасных моментов. Я очень рад, победа абсолютно заслуженная.

    Я впечатлен сосредоточенностью футболистов. Мы смирились с ситуацией, касающейся владельца, поскольку не имеем к ней отношения.

    Мы ничего не можем поделать, однако важно то, что мы показали правильный настрой. Это здорово. Если вы талантливы, то обязаны это демонстрировать.

    Мы хорошо представляли достоинства "Мидлсбро", структуру игры соперника. Мы адаптировались. И то, что парни дисциплинированно реализовали задумки, впечатляет», — цитирует Тухеля BBC.

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