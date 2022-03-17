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    «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

    «Галатасарай» — «Барселона»: счет матча 1:2, обзор голов

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    Турецкий «Галатасарай» потерпел домашнее поражение от «Барселоны» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче на 28-й минуте открыли хозяева. Чикылдэу от угла поля выполнил подачу в центр штрафной, Маркан набежал и в падении головой переправил мяч в угол ворот.

    Каталонцы отыгрались на 37-й минуте. Ферран Торрес сделал скрытый пас в штрафную на Педри, который на паузе ушёл от двух подкатов, после чего нанёс прицельный удар в угол ворот.

    А на 49-й минуте «Барса» повела. Пенья среагировал на удар Бускетса от радиуса штрафной, справился и с добиванием Педри с близкого расстояния, но турецкие защитники зевнули скидку во вратарскую, откуда уже Обамеянг направил мяч в сетку ворот.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Галатасарай — Барселона 1:2
    Голы: 1:0 Маркан (28'), 1:1 Педри (37'), 1:2 Пьер-Эмерик Обамеянг (49') Галатасарай: Игнасио Пенья, Саша Боэ, Виктор Нельссон, Маркан, Патрик ван Анхольт (Омер Байрам, 85'), Тайлан Антальяли, Беркан Кутлу, Райан Бабель (Халиль Дервисоглу, 74'), Александру Чикылдэу (Олимпиу Моруцан, 74'), Kerem Akturkoglu, Bafetimbi Gomis (Mostafa Mohamed, 63') Барселона: Ферран Торрес, Пьер-Эмерик Обамеянг (Мемфис Депай, 82'), Адама Траоре (Усман Дембеле, 46'), Педри, Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Pablo Gavira, 68'), Жорди Альба, Эрик Гарсия, Жерар Пике (Клеман Лангле, 82'), Серджино Дест (Рональд Араухо, 56'), Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Серхио Бускетс (27'), Маркан (30'), Эрик Гарсия (42'), Патрик ван Анхольт (72'), Pablo Gavira (79'), Жорди Альба (87'), Омер Байрам (90')

    Первый матч завершился со счетом 0:0, по сумме двух встреч «Барса» вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

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