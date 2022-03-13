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    «Арсенал» в Лондоне победил «Лестер»

    «Арсенал» — «Лестер»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Лестером» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 11-й минуте. С угла поля навесил Эдегор на ближнюю штангу, куда ворвался Томас Парти, выиграл верх и головой пробил точно в дальний нижний угол.

    На 59-й минуте в ворота «лис» был назначен пенальти — пробивал головой с линии вратарской Парти, но мяч угодил в руку Сёюнджю.

    Реализовал одиннадцатиметровый Александр Ляказетт — Каспер Шмейхель угадал направление удара, но не сумел отразить выстрел.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Арсенал Лондон — Лестер 2:0
    Голы: 1:0 Томас Парти (11'), 2:0 Александр Ляказетт (пенальти) (59') Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Седрик Суареш, Бен Уайт, Габриэл, Киран Тирни, Томас Парти, Гранит Джака, Букайо Сака (Николя Пепе, 85'), Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли (Emile Smith Rowe, 78'), Александр Ляказетт (Эдвард Нкетиа, 88') Лестер: Келечи Ихеаначо (Патсон Дака, 74'), Харви Льюис Барнс, Джеймс Мэддисон, Марк Олбрайтон, Kiernan Dewsbury-Hall, Нампалис Менди (Вильфред Ндиди, 61'), Люк Томас, Чаглар Сёюнджю, Даниэль Амарти, Рикарду Перейра (Джеймс Джастин, 61'), Каспер Шмейхель Предупреждения: Келечи Ихеаначо (30'), Чаглар Сёюнджю (58'), Патсон Дака (80')

    «Арсенал» поднялся в турнирной таблице АПЛ на 4-е место, набрав 51 очко в 26 матчах. «Лестер» идет на 12-й строчке (33 очка).

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