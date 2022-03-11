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    Зарема Салихова высказалась против расширения РПЛ

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    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что расширение российской Премьер-лиги навредит развитию футбола в стране.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Категорически против расширения. Если две команды не вылетят в этом году, это нарушение спортивного принципа. Клубы становятся просто массовкой для чемпиона. Мы хотим получить по качеству турнир уровня ФНЛ? Понимаю, что лига хочет больше матчей, но лучше придумать еще один турнир или дополнительное соревнование для первой десятки.

    Расширение лиги приведет к снижению зрелищности и дальнейшему падению доходов клубов. Наш чемпионат еще больше потеряет в качестве.

    РФС надо выбивать налоговые льготы для клубов. А еще самое время здесь все возможное, чтобы закон о пиве — как о продаже пива на стадионах, так и о рекламе алкогольного пива — был принят в кратчайшие сроки. Эти меры реально бы помогли всем. Говорим об этом с уже год как минимум. Когда если не сейчас?

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    • Что касается дополнительного трансферного окна, то с этим опоздали минимум на неделю. Его надо было открывать , как только начался отток иностранных футболистов. Открывать на срок 10 рабочих дней, чтобы не выбиваться из тренировочного процесса. А также агентам не дать возможности спекулировать безвыходным положением клубов», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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