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    Зарема Салихова о руководстве РПЛ: Никаких мер по поддержке российского футбола

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    Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала руководителей российской Премьер-лиги за бездействие в сложной ситуации.

    Зарема Салихова
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    Зарема Салихова

    «Время идет, экономическая ситуация ухудшается, клубы лишаются спонсоров, игроков и тренеров, а мы до сих пор не увидели никаких шагов и мер по поддержке российского футбола.

    И это при том, что было сыграно два тура чемпионата и один раунд Кубка. Вместо того чтобы помогать клубам сокращать расходы, нам говорят об отмене ПЦР-тестов "в течение двух туров". Это еще несколько миллионов рублей! Неприемлемый подход.

  • Широков: Легионеры, которые сейчас уйдут, может быть, нам и не нужны. Было бы неплохо вернуть за них деньги
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    • Мы должны ждать, пока руководители нашего футбола вернутся с каникул? Или они нужны только для того, чтобы перерезать цветные ленточки на открытии новых объектов?», — приводит слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

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