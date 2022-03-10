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    В КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву»

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    Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему московскому «Локомотиву» не присудили техническое поражение по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Химками» (3:2).

    Ян Кухта
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    Ян Кухта

    «Ян Кухта был дисквалифицирован на один матч дисциплинарным комитетом чешской федерации. Там нет разграничений между матчами чемпионата и Кубка. Чемпионат и Кубок там едины. В данном случае мы применили статью 12 регламента ФИФА по статусу. В этой статье говорится о том, что игрок должен был пропустить один матч под эгидой РФС. Матч "Краснодар" — "Локомотив" был перенесён, следующий матч в России — "Локомотив" — "Енисей". "Локомотив" получил международный трансферный сертификат, есть ещё дополнительные документы, где как раз указываются дисквалификации. Для заявки игрока "Локомотив" использовал только МТС, не представили в Лигу решение о дисквалификации Кухты. Они сказали, якобы такого документа не было. Так как футболисты выступают в Кубке России по заявке клуба РПЛ, то информация о дисквалификации не учитывалась при допуске в Кубке, так как в Лиге не было соответствующего документа.

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    • В итоге Кухта вышел неправомерно в матче "Локо" — "Енисей". На результат этого матча "Енисей" и РФС могли подать протест, но исходя из результата матча, обстоятельств, этого не было сделано. После установления вины "Локомотива" в неправомерном выходе игрока на поле, РФС должен был установить: отбыл ли футболист дисквалификацию или должен был пропустить матч с "Химками".

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    • Я с самого начала сказал, что мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Там есть 62 статья, где прописано: игрок реализует дисквалификацию, вне зависимости от того, сыграл ли он в действующем матче. КДК сделал вывод, что игрок реализовал дисквалификацию в матче с "Енисеем". В этой связи КДК отклонил протест "Химок", — передаёт слова Григорьянца корреспондент "Чемпионата" Арина Лаврова.

    В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Локомотив" — "Химки" (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской "Славии" зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.

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