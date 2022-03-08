Сборная Польши вышла в финал отбора ЧМ-2022 после отстранения России

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление , в котором говорится о том, что сборная Польши автоматически вышла в финал отбора чемпионата мира по футболу-2022.

Данное решение было принято после того, как ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.

Сборная Польши в полуфинале стыков ЧМ-2022 должна была сыграть со сборной России. В финале поляки 29 марта сыграют с победителем матча Швеция — Чехия.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения ФИФА и УЕФА.

РФС просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.