Сборная Польши вышла в финал отбора ЧМ-2022 после отстранения России

Сборная Польши вышла в финал стыков ЧМ-2022 Фото: globallookpress.com
Данное решение было принято после того, как ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.
Сборная Польши в полуфинале стыков ЧМ-2022 должна была сыграть со сборной России. В финале поляки 29 марта сыграют с победителем матча Швеция — Чехия.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения ФИФА и УЕФА.
РФС просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.
РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.