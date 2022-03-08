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    Сборная Польши вышла в финал отбора ЧМ-2022 после отстранения России

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    Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала заявление, в котором говорится о том, что сборная Польши автоматически вышла в финал отбора чемпионата мира по футболу-2022.

    Сборная Польши вышла в финал стыков ЧМ-2022
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    Сборная Польши вышла в финал стыков ЧМ-2022

    Данное решение было принято после того, как ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под своей эгидой.

    Сборная Польши в полуфинале стыков ЧМ-2022 должна была сыграть со сборной России. В финале поляки 29 марта сыграют с победителем матча Швеция — Чехия.

    Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Российского футбольного союза (РФС) на решения ФИФА и УЕФА.

    РФС просит CAS отменить оспариваемые решения и восстановить все российские команды и клубы для участия в турнирах ФИФА и УЕФА.

    РФС также подал ходатайство о приостановлении исполнения каждого обжалуемого решения.

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