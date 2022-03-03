«Саутгемптон» — «Вест Хэм»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 1/8 финала Кубка Англииодержал домашнюю победу над— 3:1.

Счет в матче на 31-й минуте открыли хозяева — отличился французский хавбек Ромен Перро. На 60-й минуте нападающий гостей Майкл Антонио сравнял счет.

Победу «святым» принес Джеймс Уорд-Праус, реализовавший пенальти на 69-й минуте. А уже в компенсированное время албанский нападающий Армандо Броя снял все вопросы о победителе.

Футбол. Англия. Кубок ФА Саутгемптон — Вест Хэм 3:1 Голы: 1:0 Ромен Перро (31'), 1:1 Майкл Антонио (60'), 2:1 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (69'), 3:1 Armando Broja (90 + 5') Саутгемптон: Вилли Кабальеро, Кайл Уолкер-Питерс (Валентино Ливраменто, 58'), Yan Valery, Джек Стивенс, Ромен Перро, Уильям Смоллбоун (Нейтан Редмонд, 81'), Джеймс Уорд-Праус, Ибраима Диало (Ориоль Ромеу Видаль, 90'), Мусса Дженепо (Стюарт Армстронг, 46'), Шейн Патрик Лонг (Armando Broja, 46'), Адам Армстронг Вест Хэм: Мануэль Лансини, Майкл Антонио, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс (Никола Влашич, 76'), Деклан Райс, Томаш Соучек (Саид Бенрахма, 54'), Бенджамин Джонсон, Исса Диоп, Курт Зума, Крэйг Доусон, Альфонс Ареола Предупреждения: Крэйг Доусон (68'), Ромен Перро (85'), Ибраима Диало (88')

Ранее в четвертьфинал вышли «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас», «Мидлсбро» и «Челси».