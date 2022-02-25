Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций Фото: globallookpress.com
Норвежский «Буде-Глимт», где играет российский вратарь Никита Хайкин, встретится с нидерландским АЗ.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций:
«Марсель» (Франция) — «Базель» (Швейцария),
«Лестер» (Англия) — «Ренн» (Франция),
ПАОК (Греция) — «Гент» (Бельгия),
«Витесс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия),
ПСВ (Нидерланды) — «Копенгаген» (Дания),
«Славия» (Чехия) — ЛАСК (Австрия),
«Буде-Глимт» (Норвегия) — АЗ (Нидерланды),
«Партизан» (Сербия) — «Фейеноорд» (Нидерланды)
Матчи пройдут 10 и 17 марта. Команды, указанные вторыми, ответные игры проведут на своем поле.