Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

Широкий шаг к четвертьфиналу. «Ливерпуль» в Милане на классе справился с «Интером»

«Ливерпуль» одержал выездную победу со счетом 2:0 над миланским «Интером» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Рассказываем, как это было