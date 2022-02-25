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    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

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    В штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций.

    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций
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    Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций

    Норвежский «Буде-Глимт», где играет российский вратарь Никита Хайкин, встретится с нидерландским АЗ.

    Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций:

    «Марсель» (Франция) — «Базель» (Швейцария),
    «Лестер» (Англия) — «Ренн» (Франция),
    ПАОК (Греция) — «Гент» (Бельгия),
    «Витесс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия),
    ПСВ (Нидерланды) — «Копенгаген» (Дания),
    «Славия» (Чехия) — ЛАСК (Австрия),
    «Буде-Глимт» (Норвегия) — АЗ (Нидерланды),
    «Партизан» (Сербия) — «Фейеноорд» (Нидерланды)

    Матчи пройдут 10 и 17 марта. Команды, указанные вторыми, ответные игры проведут на своем поле.

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