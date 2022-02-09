«Бернли» — «МЮ»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Англиина своем поле сыграл вничью с— 1:1.

Счет в матче был открыт на 18-й минуте. Шоу от лицевой линии прострелил и Поль Погба из середины штрафной «Бернли» зарядил под перекладину.

На 48-й минуте хозяева отыгрались. Джей Родригес получил мяч у угла штрафной, вошёл в неё, переиграл защитников и вратаря, после чего с близкого расстояния сравнял счёт в игре.

Футбол. Англия. Премьер-лига Бёрнли — Манчестер Юнайтед 1:1 Голы: 0:1 Поль Погба (18'), 1:1 Ник Поуп (47') Бёрнли: Ник Поуп (Эшли Барнс, 88'), Коннор Робертс, Джеймс Тарковски, Бен Ми, Эрик Питерс, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Джош Браунхилл, Максвелл Корне (Аарон Леннон, 69'), Ник Поуп (Эшли Барнс, 88'), Ваутер Вегорст Манчестер Юнайтед: Эдинсон Кавани (Криштиану Роналду, 68'), Джейдон Санчо, Бруну Фернандеш, Маркус Рашфорд (Anthony Elanga, 85'), Скотт МакТоминай (Джесси Лингард, 80'), Поль Погба, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Рафаэль Варан, Диогу Далот, Давид де Хеа Предупреждения: Гарри Магуайр (62'), Эрик Питерс (74'), Джош Браунхилл (77')

«Манчестер Юнайтед» с 39 очками занимает 5-е место в чемпионате Англии. «Бернли» с 14 баллами на счету продолжает замыкать турнирную таблицу АПЛ.