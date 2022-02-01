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    «Спартак» может выкупить Перейру у «Янг Бойз» за € 6,4 млн

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    Московский «Спартак» может выкупить полузащитника сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейру у швейцарского «Янг Бойз» по окончании аренды за € 6,4 млн. При этом сама аренда футболиста обошлась красно-белым в € 500 тыс., сообщает «Чемпионат».

    Кристофер Мартинс Перейра
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    Кристофер Мартинс Перейра

    Арендное соглашение Перейры со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа игрока. В случае активации этого пункта контракт Перейры с московским клубом будет рассчитан до лета 2027 года. Кристофер будет выступать за «красно-белых» под номером 17.

    Мартинс играл за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.

    Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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