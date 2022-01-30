Траоре о переходе «Барсу»: Моя цель — работать и расти день за днем

Полузащитникпрокомментировал переход из «Вулверхэмптона» в «Барселону» на правах аренды.

«Я вернулся, — приводит слова Траоре Marca. — Самое главное сейчас — поговорить с Хави и узнать, чего он от меня хочет. Я буду выкладываться на сто процентов. Я обладаю теми же качествами, что и раньше, но вырос как футболист».

Полузащитник заявил, что постарается выложиться по полной и дать максимальный результат.

«Моя цель — работать и расти день за днем. Я всегда говорил так: Траоре, который ничему не научился за день, считает этот день потерянным. Я надеюсь учиться у Хави, который много чего выиграл и является легендой. Я хочу поблагодарить за оказанное доверие и отплатить на поле», — сказал он.

29 января «Барселона» объявила о переходе Траоре. Контракт с нападающим подписан до конца нынешнего сезона .