Защитник «Ростова» перешел в «Кубань»

Данила Ведерников Фото: globallookpress.com
С лета 2020 года по январь 2021 года Ведерников выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь» в ФНЛ, проведя за команду 49 матчей и отдав две голевые передачи.
Контракт 20-летнего футболиста с «Ростовом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.
Данила Ведерников продолжит сезон в «Кубани» ⚽️— Football Club Rostov (@rostovfc) January 28, 2022
Достигнуто арендное соглашение о переходе нашего игрока в краснодарскую «Кубань» до конца текущего сезона.
Мы желаем Даниле успехов и красивой игры 🤝 pic.twitter.com/ST0kKEqSwb