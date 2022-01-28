Защитник «Ростова» перешел в «Кубань»

Защитник «Ростова»перешел вна правах аренды до конца текущего сезона.

С лета 2020 года по январь 2021 года Ведерников выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь» в ФНЛ, проведя за команду 49 матчей и отдав две голевые передачи.

Контракт 20-летнего футболиста с «Ростовом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.