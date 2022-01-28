ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевВторой год подряд. Медведев разбил Циципаса и вышел в финал Australian Open
  • 21:16
    • Влахович стал игроком «Ювентуса»
  • 17:53
    • «Труа» близок к подписанию форварда «Локомотива»
  • 14:21
    • Медведев обыграл Циципаса и пробился в финал Australian Open
  • 14:24
    • «Порту» принял предложение «Ливерпуля» по форварду Диасу
  • 14:04
    • «Ювентус» объявил о приезде Влаховича на медосмотр перед трансфером
    Все новости спорта

    Защитник «Ростова» перешел в «Кубань»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ростов РПЛ Футбол России Кубань ФНЛ Трансферы
    Защитник «Ростова» Данила Ведерников перешел в «Кубань» на правах аренды до конца текущего сезона.

    Данила Ведерников
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Данила Ведерников

    С лета 2020 года по январь 2021 года Ведерников выступал на правах аренды за астраханский «Волгарь» в ФНЛ, проведя за команду 49 матчей и отдав две голевые передачи.

    Контракт 20-летнего футболиста с «Ростовом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 400 тысяч евро.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Барти сенсационно проиграет в финале Australian Open?
  • Барти — Коллинз. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Серия без осечек «Тампы-Бэй» дойдет до трех матчей?
  • «Тампа-Бэй» — «Вегас». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • На своем льду «Каролина» возьмет реванш у «Нью-Джерси»?
  • «Каролина» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.53
  • Экспресс дня 28 января
  • Сегодня в 22:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Барти — Коллинз
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Миннесота
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Калгари — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 06:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Блэкпул
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Чикаго
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры