Фанаты «Интера» намерены бойкотировать матч с «Миланом»

Фанатская группировка «Интера» Curva Nord объявила, что собираются бойкотировать матч 24-го тура чемпионата Италии против «Интера».

Причиной для бойкота являются правила посещаемости стадионов, введенные в Италии из-за коронавируса, сообщает Football Italia.

Матч 24-го тура чемпионата Италии с «Миланом» пройдет в субботу, 5 февраля. В этой игре номинальными хозяевами поля будет именно «нерадзурри».

При этом ожидается, что к этому моменту коронавирусные ограничения будут ослаблены до 50% заполняемости стадиона. Этого по-прежнему недостаточно, чтобы разместить всех желающих попасть на матч, именно это раздражает ультрас «Интера».