Фанаты «Интера» намерены бойкотировать матч с «Миланом»

Фанаты «Интера» Фото: globallookpress.com
Причиной для бойкота являются правила посещаемости стадионов, введенные в Италии из-за коронавируса, сообщает Football Italia.
Матч 24-го тура чемпионата Италии с «Миланом» пройдет в субботу, 5 февраля. В этой игре номинальными хозяевами поля будет именно «нерадзурри».
При этом ожидается, что к этому моменту коронавирусные ограничения будут ослаблены до 50% заполняемости стадиона. Этого по-прежнему недостаточно, чтобы разместить всех желающих попасть на матч, именно это раздражает ультрас «Интера».