В «Спартаке» отреагировали на решение болельщиков бойкотировать матчи из-за Fan ID

прокомментировали решение фанатских объединений клуба бойкотировать матчи команды из-за введения электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID).

«Клуб знает о позиции фанатских объединений. Разумеется, такая ситуация ничего, кроме расстройства, не вызывает.

Болельщики "Спартака" — лучшие в России, их поддержка очень важна для команды.

При этом мы понимаем, что они имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме», — сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных паспортов для болельщиков на спортивных мероприятиях (Fan ID) в декабре. Правительство должно определить перечень «официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация и аутентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, иных лиц, задействованных в проведении таких соревнований, являются обязательными». Закон должен вступить в силу 1 июня 2022 года.