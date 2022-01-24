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    BBC представила список номинантов на звание лучшего африканца в истории АПЛ

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    Компания BBC представила список из десяти африканских футболистов, которые будут бороться за звание лучшего африканца в истории АПЛ.

    Садио Мане
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    Садио Мане

    В список попали 10 футболистов. В нем указаны как действующие игроки, так и бывшие.

    Итак, в голосовании участвуют: Эммануэль Адебайор (Того, «Арсенал», «Ман Сити», «Тоттенхэм», «Кристал Пэлас»), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, «Арсенал»), Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, «Челси»), Майкл Эссьен (Гана, «Челси»), Нванкво Кану (Нигерия, «Арсенал», «Вест Бромвич», «Портсмут»), Рияд Марез (Алжир, «Лестер», «Ман Сити»), Садьо Мане (Сенегал, «Саутгемптон», «Ливерпуль»), Джей-Джей Окоча (Нигерия, «Болтон», «Халл»), Мохамед Салах (Египет, «Челси», «Ливерпуль»), Яя Туре (Кот-д′Ивуар, «Ман Сити»).

    Каждому дана возможность выбрать трех лучших футболистов. Победителей объявят позже.

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