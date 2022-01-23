Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
Месси еще ни разу не играл в январе. В начале месяца аргентинский футболист переболел ковидом, после чего несколько недель восстанавливался.
Килиан Мбаппе тоже готов сыграть с «Реймсом», несмотря на то, что на этой неделе ему пришлось пропустить несколько тренировок из-за мышечного повреждения.
Матч «ПСЖ» — «Реймс» пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск.
Месси провел в текущем сезоне Лиги 1 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.
Le groupe parisien pour #PSGSDR ! 📋🔴🔵— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 23, 2022