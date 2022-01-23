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    Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

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    Нападающий Лионель Месси вошел в заявку «Пари Сен-Жермен» на домашний матч 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса», сообщает пресс-служба парижского клуба.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Месси еще ни разу не играл в январе. В начале месяца аргентинский футболист переболел ковидом, после чего несколько недель восстанавливался.

  • Месси не включен в заявку Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022
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    • Килиан Мбаппе тоже готов сыграть с «Реймсом», несмотря на то, что на этой неделе ему пришлось пропустить несколько тренировок из-за мышечного повреждения.

    Матч «ПСЖ» — «Реймс» пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск.

    Месси провел в текущем сезоне Лиги 1 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.

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