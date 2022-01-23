Месси попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Реймсом»

Нападающийвошел в заявкуна домашний матч 22-го тура чемпионата Франции против «Реймса», сообщает пресс-служба парижского клуба.

Месси еще ни разу не играл в январе. В начале месяца аргентинский футболист переболел ковидом, после чего несколько недель восстанавливался.

Килиан Мбаппе тоже готов сыграть с «Реймсом», несмотря на то, что на этой неделе ему пришлось пропустить несколько тренировок из-за мышечного повреждения.

Матч «ПСЖ» — «Реймс» пройдет 23 января, начало — в 23:00 мск.

Месси провел в текущем сезоне Лиги 1 11 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи.