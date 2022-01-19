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    Месси не включен в заявку Аргентины на матчи квалификации ЧМ-2022

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    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони вызвал 27 футболистов в расположение национальной команды для подготовки к отборочным матчам ЧМ-2022 против сборных Чили и Колумбии.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    В числе вызванных футболистов не оказалось лидера команды Лионеля Месси. Нападающий «ПСЖ» недавно переболел коронавирусом и пока продолжает восстанавливать форму — он не поможет сборной Аргентины.

    Вратари: Франко Армани («Ривер Плейт»), Хуан Муссо («Аталанта»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Эстебан Андрада («Монтеррей»).

    Защитники: Гонсало Монтьель, Маркос Акунья (оба — «Севилья»), Науэль Молина («Удинезе»), Лукас Мартинес («Фиорентина»), Херман Песселья («Бетис»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес, Николас Тальяфико (оба — «Аякс»).

    Полузащитники: Леандро Паредес, Анхель Ди Мария (оба — «ПСЖ»), Лукас Окампос, Папу Гомес (оба — «Севилья»), Гидо Родригес («Бетис»), Джовани Ло Чельсо («Тоттенхэм»), Алексис Мак Аллистер («Брайтон»), Эмилиано Буэндиа («Астон Вилла»), Родриго де Пауль («Атлетико»), Николас Гонсалес («Фиорентина»).

    Нападающие: Пауло Дибала («Ювентус»), Лаутаро Мартинес, Хоакин Корреа (оба — «Интер»), Анхель Корреа («Атлетико»), Хулиан Альварес («Ривер Плейт»).

    Отметим, что Аргентина уже гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата мира.

    Матч Чили — Аргентина состоится 28 января, а игра Аргентина — Колумбия пройдет 1 февраля.

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