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    Мостовой: После ухода я бы на месте Миранчука закрыл вариант с «Дженоа»

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    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку лучше отказаться от перехода в «Дженоа».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    На прошлой неделе «Дженоа» уволила Андрея Шевченко с поста главного тренера.

    «С учетом того, где находится "Дженоа", вряд ли Алексею стоит туда переходить. Я так считал и до увольнения Шевченко. Говорил, что ничего там не изменится, кроме получения Миранчуком небольшого опыта, который не перевесит негатив от вылета в Серию B.

    А уж после ухода Шевченко я бы этот вариант на месте Алексея и вовсе закрыл для себя. Другое дело, что ему надо играть постоянно… В "Аталанте" практики не хватает. Так что надо искать варианты. Возможно, не на эту зиму, но с прицелом на лето, если в Бергамо у него ничего не изменится.

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    • Ситуация такая, что конкуренция на позиции Миранчука в "Аталанте" очень большая. Иличич, Руслан Малиновский. Это еще полегче стало после того, как Гомес ушел в "Севилью". Но, возможно, Алексею еще стоит какое-то время держаться за "Аталанту" и попытаться пробиться в основу. Ведь Иличич постарше, ему уже 33 года. Через год с ним вполне могут расстаться. Поэтому совсем ставить крест на Миранчуке в "Аталанте" пока рано», — сказал Мостовой «Известиям».

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