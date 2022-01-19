Мостовой: После ухода я бы на месте Миранчука закрыл вариант с «Дженоа»

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что полузащитнику «Аталанты»лучше отказаться от перехода в

На прошлой неделе «Дженоа» уволила Андрея Шевченко с поста главного тренера.

«С учетом того, где находится "Дженоа", вряд ли Алексею стоит туда переходить. Я так считал и до увольнения Шевченко. Говорил, что ничего там не изменится, кроме получения Миранчуком небольшого опыта, который не перевесит негатив от вылета в Серию B.

А уж после ухода Шевченко я бы этот вариант на месте Алексея и вовсе закрыл для себя. Другое дело, что ему надо играть постоянно… В "Аталанте" практики не хватает. Так что надо искать варианты. Возможно, не на эту зиму, но с прицелом на лето, если в Бергамо у него ничего не изменится.

Ситуация такая, что конкуренция на позиции Миранчука в "Аталанте" очень большая. Иличич, Руслан Малиновский. Это еще полегче стало после того, как Гомес ушел в "Севилью". Но, возможно, Алексею еще стоит какое-то время держаться за "Аталанту" и попытаться пробиться в основу. Ведь Иличич постарше, ему уже 33 года. Через год с ним вполне могут расстаться. Поэтому совсем ставить крест на Миранчуке в "Аталанте" пока рано», — сказал Мостовой «Известиям».