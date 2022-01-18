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    «Аталанта» может отказаться от продажи Миранчука

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    Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте предположил, что «Аталанта» может отказаться от продажи или ухода в аренду Алексея Миранчука зимой.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    Причиной такого решения клуба из Бергамо может послужить неопределённость вокруг Йосипа Иличича, который недавно переболел коронавирусом и даже после выздоровления не был включён в заявку на матч с «Интером».

    «Это был не единственный случай коронавируса, но именно Иличича Гасперини не включил в заявку на матч с "Инетром". Столь резкий отказ от игрока может говорить о серьёзных проблемах с его состоянием: физическим или даже психологическим. Это вновь поднимает тему отсутствия стабильности.

    Можно ли надеяться во второй половине сезона на игрока, который не может дать никаких гарантий в середине января? Состояние Иличича может иметь рыночные последствия, в частности, речь идёт о пересмотре решения по поводу продажи Алексея Миранчука», — написал Элефанте в колонке для La Gazzetta dello Sport, его слова приводит TMW.

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