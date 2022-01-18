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    «Реал» отклонил предложение «Ньюкасла» по Азару

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    Мадридский «Реал» отказался продавать «Ньюкаслу» атакующего полузащитника Эдена Азара.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    В начале января «Ньюкасл» предложил за Азара 33 миллиона фунтов, но получил отказ, сообщает El Nacional.

    «Реал» хочет получить за бельгийского футболиста не менее 40 миллионов фунтов.

    Ранее сообщалось, что Азар планирует уйти из «Реала». Кроме того, в испанской прессе появилась информация о том, что главный тренер «Мадрида» Карло Анчелотти не будет против, если клуб продаст бельгийца в январе.

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    • В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 16 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Азар перешел в «Реал» в 2019 году из «Челси» за 100 миллионов евро.

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