СМИ: Азар хочет покинуть «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала»планирует сменить команду, сообщает RMC Sport.

По данным источника, Азар не хочет оставаться в «Реале» из-за отношения со стороны владельца клуба Флорентино Переса.

Перес ранее был против того, чтобы бельгийский футболист делал операцию, которая могла бы помешать его продаже.

Отмечается, что после этой ситуации у Азара больше нет желания играть за «Реал».

В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 16 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

Азар перешел в «Реал» в 2019 году из «Челси» за 100 миллионов евро.