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    СМИ: Азар хочет покинуть «Реал»

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    Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар планирует сменить команду, сообщает RMC Sport.

    Эден Азар
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    Эден Азар

    По данным источника, Азар не хочет оставаться в «Реале» из-за отношения со стороны владельца клуба Флорентино Переса.

    Перес ранее был против того, чтобы бельгийский футболист делал операцию, которая могла бы помешать его продаже.

    Отмечается, что после этой ситуации у Азара больше нет желания играть за «Реал».

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    • В текущем сезоне Азар провел за «Реал» 16 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Азар перешел в «Реал» в 2019 году из «Челси» за 100 миллионов евро.

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