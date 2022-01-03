Тухель: «Челси» великолепно отреагировал на пропущенные мячи

Главный тренер «Челси»высказался о ничьей с «Ливерпулем» (2:2) в 21-м туре АПЛ.

«Мы великолепно отреагировали на пропущенные мячи, но дело не только в этом. Мы очень сильно начали встречу, и от этого принять счет 0:2 к середине первого тайма было еще сложнее. У нас было ощущение, что это мы должны были выигрывать в два мяча.

Нас наказали за две или три серьезных ошибки в самом начале встречи. Уступая в два мяча, мы могли бы сдаться и принять, что сегодня просто не наш день, но мои игроки не позволили себе этого и смогли вернуться в игру, продемонстрировав невероятное отношение к делу.

Что может быть сложнее, чем отыграться со счета 0:2 у "Ливерпуля"? Это был большой матч против топ-соперника, полный энергии и великолепных индивидуальных выступлений», — цитирует Тухеля пресс-служба клуба.

Календарь и таблица АПЛ

«Челси» набрал 43 очка и закрепился на второй строчке АПЛ, «Ливерпуль» остался с 42 очками на третьем месте.