«Жирона» на своем поле сыграет против «Хетафе» в 24-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 14 февраля и начнется в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Жирона» — «Хетафе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: Каталонская команда в таблице разместилась на восьмой позиции с 31 очками и от шестой еврокубковой строки отстает на четыре пункта.

«Жирона» выиграла девять матчей из 23 проведенных, четыре раза сыграла вничью и десять игр проиграла, разница забитых и пропущенных составляет 31:33.

Последние матчи: «Жирондинцы» в предыдущем туре в рамках Примеры потерпели крупное фиаско в Бильбао от местного «Атлетика» со счетом 0:3. А игровым днем ранее они на своей территории переиграли «Лас-Пальмас» со счетом 2:1, прервав на тот момент серию из четырех проигрышей подряд в различных турнирах.

Не сыграют: Проблем с составом у коллектива нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Жирона» провалила свой прошлый поединок в рамках чемпионата страны, крупно проиграв в Бильбао со счетом 0:3, а немногим ранее она добыла домашнюю викторию в Примере. И данной победой команда прервала на тот момент свою 4-матчевую серию из поражений во всех турнирах, но все эти фиаско были с минимальной разницей.

За этот неудачный период каталонцы дважды уступали в чемпионате страны и дважды — в рамках Лиги чемпионов, где не смогли выйти в плей-офф. А если брать во внимание только Примеру, то там команда в минувших семи играх отпраздновала три выигрыша и четыре раза терпела фиаско.

«Хетафе»

Турнирное положение: Коллектив из пригорода Мадрида с 27 очками находится на 14 строке в таблице и на пять пунктов обходит зону вылета.

«Хетафе» отпраздновал шесть викторий, девять матчей завершил миром и восемь раз уходил с поля поверженным, забил 18 мячей при 17 пропущенных.

Последние матчи: Игровым днем ранее «синие» смогли одолеть на выезде соседа по турнирке «Алавес» со счетом 1:0. Перед этим они потерпели в Мадриде крупное поражение от «Атлетико» со счетом 0:5 в четвертьфинале Куба Испании и расписали в родных стенах мировую со счетом 0:0 с «Севильей» в чемпионате страны.

Не сыграют: Все игроки основного состава готовы помочь своей команде.

Состояние команды: «Хетафе» последний раз в рамках Примеры уступал еще в середине декабря, проиграв тогда дома со счетом 0:1 «Мальорке». Затем же коллектив выдал 5-матчевую серию без поражений в чемпионате Испании, добыв за это время три виктории и расписав два мировых исхода, причем один из них с «Барселоной» 1:1 в родных стенах.

Всего же с учетом всех соревнований команда проиграла только раз за минувшие восемь встреч, четыре поединка выиграла и три игры свела вничью.

Статистика для ставок

«Жирона» проиграла три из четырех последних игр чемпионата при одной победе

«Хетафе» в Примере не уступает на протяжении пяти игр подряд, выиграв три из них

В первом круге «Жирона» обыграла «Хетафе» на его поле со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Жироны» букмекеры дают коэффициент 1.95. Ничья оценена в 3.25, а победа «Хетафе» оценена в 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.53 и 1.53 соответственно.

Прогноз: «Хетафе» на данном отрезке смотрится весьма уверенно и вполне может отобрать очки у «Жироны», которая в последнее время много проигрывает.

Рекомендуемая ставка: Х2 за 1.95.

Прогноз: И также от данного противостояния ожидаем весьма низового исхода, учитывая какую низкую результативность матчей зачастую демонстрирует «Хетафе», исповедуя очень оборонительный стиль игры.

Ставка: ТМ 2,0 за 1.98.